Comisión especial del Distrito busca sitios para trasladar detenidos en las URI

El alcalde encargado de Bogotá, Ricardo Bonilla, habló en Blu Radio sobre la situación de hacinamiento en las URI de la ciudad y señaló que el Distrito con la Policía y la Fiscalía buscan sitios alternos, como bodegas, donde llevar temporalmente a los reclusos.

“Hay una Comisión que está recorriendo la ciudad. La última alternativa sería trasladarlos a la brigada de Usme donde habrían instalaciones adecuadas para tenerlos, pero queremos que estén cerca de las URI y se resuelva su situación”, afirmó Bonilla.

El alcalde (e) comentó que actualmente en las URI hay 230 detenidos y en las estaciones de Policía, que no son sitios adecuados para retenerlos, hay 599 personas más para un total de 1.229 detenidos. De ellos 54 están condenados y 48 tiene detención domiciliaria “y no han podido ser trasladados por esta operación reglamento del Inpec”.

“Nos estamos enfrentando a un tema recurrente de congestión fuerte en las cárceles que termina en las URI y en las estaciones de Policía. Esto viene de atrás, ya el Distrito entregó un pabellón en la cárcel distrital, ha recibido presos que no debería estar recibiendo. Se entregó el segundo piso de la UPJ para que se tenga mejor tratamiento, esto no ha servido y tenemos de nuevo un desbordamiento que se origina en que las cárceles están llenas. El Inpec está en una actitud de procedimiento que implica que no traslada presos y demora procedimientos”, indicó.