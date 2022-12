Con tutela, dueños de parqueaderos buscan eliminar tope de $48 pesos por minuto

El subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, José Cuestas, reveló en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que actualmente hay una tutela por parte del gremio de los dueños de parqueaderos que busca eliminar el tope máximo de precio por minuto. (Lea también: Nuevos cobros de parqueaderos en centros comerciales ahora son mayores: usuario )



Explicó que está en manos de un juez decidir si le da la razón al Distrito para mantener la tarifa máxima de 48 pesos el minuto en parqueaderos de centro comercial, o le da la razón a los gremios que entutelaron que están pidiendo que no les pongan límite, es decir, que puedan cobrar más.



Además, confió en que el juez que lleva el caso decida que máximo pueden cobrar 48 pesos por minuto, para que no se excedan en los cobros.



“El mayor número de parqueaderos que existe en la ciudad de Bogotá están dentro de edificaciones horizontales (…) los parqueaderos de centros comerciales no se sometían al instrumento de control y regulación y con esto buscamos controlarlos”, agregó. (Lea también: Pasa primer debate proyecto que pone en cintura a los parqueaderos )



Según Cuestas, el gremio argumenta que no son parqueaderos públicos, pero el subsecretario dijo que parqueaderos públicos son todos los que hagan aprovechamiento público y comercial.



Por otro lado, el subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno de Bogotá hizo énfasis en que los parqueaderos públicos deben responder por pérdidas, daños o robos de los vehículos.



“Daños al vehículo o robo o extravío de partes orgánicas del vehículo. Cubre el radio, la llanta, el espejo, objetos que hagan parte del vehículo”, advirtió. (Lea también: Parking App, la aplicación que le ayudará a encontrar parqueadero )



Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar irregularidades en el cobro de parqueaderos. En la cuenta de Twitter @GobiernoAlDia los usuarios pueden reportar infracciones a la ley en los parqueaderos para abrir la respectiva investigación.