Concejo de Bogotá pide sanción a piloto Juan Sebastián Toro por muerte de perro

El concejal progresista Diego García dijo que este acto protagonizado por Juan Sebastián Toro aleja al país de encontrar una verdadera paz y pidió leyes más duras para proteger a los animales.



"No podemos entender que, frente a una situación de un altercado, un deportista de alto rendimiento termine tomando una decisión tan nefasta. Hoy vemos que es un riesgo, genera un peligro. No podemos aceptar personajes de la 'la familia del que usted no sabe quién soy yo' por las ciudades, armados, tomando decisiones a su libre albedrío", manifestó el cabildante.



Por su parte, el concejal Roberto Sáenz también exigió una sanción ejemplar por parte de las autoridades a Juan Sebastián Toro por este acto de intolerancia.



"Estamos alegando que la restricción del porte de armas sigue vigente por lo tanto pedimos una sanción inmediata", comentó Sáenz.