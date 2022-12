Conductor que estrelló 19 vehículos habría consumido sustancias psicoactivas

El comandante operativo de la Policía en Bogotá, coronel Darío Puentes, explicó en entrevista con Mañanas BLU de BLU Radio los detalles del hecho ocurrido en la capital el jueves, en donde un conductor en medio de una persecución estrelló 19 carros, uno de ellos una patrulla de la Policía.



Según el coronel Puentes, el dictamen de Medicina Legal indica que no consumió bebidas embriagantes, pero se investiga si consumió alguna sustancia alucinógena.



“Medicina Legal concluyó que es un paciente con embriaguez clínica aguda no alcohólica, es decir, dentro de su organismo no tiene ninguna clase de sustancia alcohólica o ingesta de licor, la sustancia que haya tomado la determinará Medicina Legal”, manifestó.



El oficial de la Policía explicó que el conductor deberá responder por tres delitos: lesiones personales, daño en bien ajeno y daño en bien del Estado.



“En su proceder todos estos vehículos, lesiones personales, por el que tiene tres querellas; otras 18 querellas por daño en bien ajeno por los vehículos que estrelló, que se convertirían en 20 con el de él y un vehículo de la Policía; daño en bien del Estado, que se refiere a la patrulla”, complementó.



En el ámbito de tránsito, dijo que se le hizo un comparendo de 700 mil pesos por conducción peligrosa,



“Es un caso netamente de seguridad ciudadana, no infiere nada de tránsito, porque es un tema que él hace voluntario, no es un accidente”, finalizó.



Versiones hablan de que el conductor, al parecer identificado como Eladio Valero, ya habría cometido espectáculos en Huila, su lugar de procedencia, donde habría comenzado a repartir dinero mientras se encontraba en estado de embriaguez.