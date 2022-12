Contralor Distrital reconoce un alza elevada en el cobro del impuesto predial

El contralor Distrital, Diego Ardila, mencionó cómo aumentó el cobro de este impuesto en algunos sectores de localidades como Tunjuelito, Suba o Engativá.

“Llama la atención que en Tunjuelito, en el barrio Área Artillería, se aumentó este año en un 130.61 por ciento. Igualmente, en la localidad de Usaquén en el barrio El Contador tuvo un incremento del 72.25 por ciento que por supuesto es excesivo. Lo propio acontece en Engativá, barrio Santa Cecilia, un incremento del 61.14 por ciento, y en la localidad de Suba, en el sector del barrio Las Villas, un 15.57 por ciento”, indicó.

Algunos habitantes de la localidad de Usaquén organizaron un plantón en el norte de Bogotá para protestar por lo que ellos denominan un “excesivo cobro” del impuesto predial.

“Aproximadamente 3 millones 500 mil pesos, un aumento de casi el 40 por ciento con relación al año anterior. Nos están obligando a que tengamos que vender nuestras viviendas a los grandes comerciantes para salir de este impase”, señalaron.

Algunas personas cuentan con preocupación que el cobro del impuesto supera sus ingresos.

“Estamos ahorcados con la cantidad de impuestos. En este sector los que no hemos robado, los que no pertenecemos a ninguna mafia estamos viviendo una pobreza oculta porque no tenemos cómo pagar los impuestos, no tenemos cómo vivir”, indicó un habitante.

Cedritos, Villas del Mediterráneo y Las Margaritas son algunos de los sectores con más quejas y donde la mayoría de contribuyentes son pensionados.