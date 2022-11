Contrato del Comando de Policía de Salitre se venció y nunca se construyó

Sin embargo, es el momento en que son mínimos los avances en la obra, del contrato que termina este martes 15 de marzo.



El concejal Julio César Acosta, quien le ha puesto la lupa al tema desde el inicio y ha hecho varias denuncias al respecto, aseguró en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que presionará para que se ejecuten las pólizas y se evite la pérdida de más de 40.000 millones de pesos invertidos.



“Mañana se vence el plazo del contrato, por lo que hay que ejecutar las pólizas para no perder esa cantidad de recursos que ya se han invertido, esto es algo que viene desde 2012 totalmente paralizado, una discusión jurídica que no le hace bien a la ciudad, estamos hablando de más de 40.000 millones de pesos que van a quedar en el garete si no se toma una decisión a tiempo”, explicó.



“En la administración Petro pasaron más de cinco gerentes, le tomaron del pelo a la ciudad, no tomaron decisiones y es un chicharrón más que le llega a la administración de Peñalosa”, agregó el concejal Acosta.



En Vive Bogotá recopilaron varias denuncias en las que aseguran que es mejor derrumbar lo poco que se ha hecho y comenzar de ceros, en vez de renovar lo que ya está hecho, pues al parecer con el paso de los años la infraestructura ya ha sufrido afectaciones.