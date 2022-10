Culpan a Sec. de Educación de Bucaramanga por demoras en construcción de 2 colegios

Más de un año están retrasadas las obras de dos colegios públicos de Bucaramanga y con el que se pretende ampliar el cupo de estudiantes de la ciudad. Se trata de la Institución Educativa San José de la Salle y el Colegio Politécnico. Sin embargo, estos retrasos encendieron la pelea entre la Secretaría de Educación de la ciudad y la empresa Mota Engil, contratista de la obra.



En días pasados, la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda, enfatizó que esta empresa contratista no ha querido avanzar de la fase de diseños.



“Solo la firma santandereana Grama Otacc, con un esquema de trabajo bien definido, cumplió a tiempo con el propósito de entregar la institución Santa María Goretti (…) La firma extranjera Mota Engil, lamentablemente apenas está en fase en diseños y es una situación difícil porque han debido iniciar hace 12 meses”, afirmó la funcionaria.



Al paso de estas afirmaciones, la empresa contratista respondió que los retrasos se deben a que en el informe inicial, para dar inicio a la ejecución de los proyectos, no estaba explícito que debía existir un estudio de tránsito y otros trámites jurídicos, cuya respuesta era tardía.



“En diferentes reuniones, la Secretaría de Educación concluyó que este estudio debería incorporarse en el alcance de las obligaciones del contratista, por lo que se modificó el Acuerdo de Obra, trámite que tomó cuatro meses. En el caso de la Institución Educativa San José de la Salle, hasta octubre de 2018 se tuvo por parte del contratante el documento modificatorio.



Además, el proceso de realización y aprobación de este estudio tomó un mes y medio por parte del contratista y la interventoría asignada”, informó la empresa contratista, Mota Engil, a través de un comunicado de prensa.



Además, dice la empresa, que la Secretaría de Educación le pidió a Mota Engil que acudiera a una instancia adicional de aprobación y revisión del diseño de los colegios con el Taller de Arquitectura de Bucaramanga.



“Como resultado de los procesos de revisión no contractual, la compañía se vio en la obligación de realizar ajustes y cambios adicionales a los proyectos de arquitectura presentados y avalados por la interventoría, que fueron realizados a cero costo, pero requirieron tiempo adicional por parte de los equipos de diseño”, añade el comunicado.



En Bucaramanga se adelanta la construcción y ampliación de seis colegios con los que se beneficiaran alrededor de 4.500 estudiantes y cuya inversión supera los 12 mil millones de pesos, invertidos por el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación. Sobre este tema, el alcalde Rodolfo Hernández, envió una carta de reclamación al Ministerio de Educación.