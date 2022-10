De un mordisco le arrancaron la oreja a un hombre en Santander

Sin una de sus dos orejas quedó un hombre de 26 años en Barrancabermeja, luego de que un desconocido lo mordiera en medio de una discusión.



El hecho ocurrió dentro de un bar de la comuna 5 del puerto petrolero, donde la víctima de la mordida departía con su pareja.



Según cuenta el joven afectado, hubo un momento en el que empezó a discutir con una mujer y algunas personas que estaban dentro del bar se entrometieron en la discusión, lo que alteró los ánimos dentro del lugar.



“Tenía la discusión con la muchacha y el sujeto se metió en la pelea, me agredió físicamente, me quitó parte de la oreja, el cartílago izquierdo”, dijo la víctima de la mordida, quien reservó su identidad.



Lo insólito del caso, según informó el joven afectado, es que el hombre se habría comido la oreja que mordió.



La Policía estuvo buscando la parte mordida para recuperarla y lograr la reconstrucción de la oreja, pero no la encontraron.



“Me llevaron al hospital, mis amigos y los policías estuvieron buscando la oreja porque se podía reconstruir, pero nada, no la encontraron”, dijo.



La Policía capturó al hombre responsable de morderlo. Sin embargo, horas más tarde fue dejado en libertad.