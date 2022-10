Demandan a Isagen por incumplir con mantenimiento de la vía a Barrancabermeja

Por no mantener en buenas condiciones e incumplir con las condiciones de estabilidad de la vía sustitutiva a Barrancabermeja, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y el comité de gremios en Santander radicó ante el Tribunal Administrativo de Santander una demanda contra Isagén.



Al parecer, la empresa, hasta el momento, no ha cumplido con el compromiso del mantenimiento de ese corredor vial.



La demanda



Esta se dio porque Isagén habría incumplido con el convenio interadministrativo entre el Instituto Nacional de Vías, Invías, e Isagén, cuyo objetivo era la construcción de 12 kilómetros de vía que reemplazaba la vía nacional que estaba dentro de la zona de embalse en Hidrosogamoso.



Los problemas para esta vía no son nuevos: desde diciembre del 2017 hubo un deslizamiento de tierra en el kilómetro 31 que, hasta la fecha, se mantiene restringido.



El sector de Capitancitos – Puente de la Paz, es otro de los puntos que se encuentra en grave estado de mantenimiento y que rebosó la copa para los gremios económicos por las fallas en la conectividad vial entre Barrancabermeja y Bucaramanga.



Entre tanto, de esos 12 kilómetros de longitud de la vía sustitutiva, los ciudadanos aún esperan que Isagén entregue 1,2 kilómetros de vía, porque según lo que ha informado Invías, hay trabajos en cuatro sectores que no se han ejecutado de manera favorable.



Sobre esta obra vial existe una póliza de estabilidad y calidad de la obra cercana a los 45.000 millones de pesos que está vigente hasta el año 2020, pero hasta el momento, al parecer, no se ha ejecutado para arreglar ese importante tramo de Santander.