Denuncian falta de interés de autoridades por colombiano desaparecido en México

Ana Lucía Corredor, de origen santandereano, viajó en los últimos días a Bogotá para pedir ayuda a las autoridades de manera desesperada porque su esposo, José Guillermo Guerrero, comerciante de joyas, viajó a México y cumple ya 19 días desaparecido.

Luego de acudir a la embajada de México y la Cancillería, dijo en los micrófonos de Blu Radio que, en la Fiscalía, “primera parte donde acudí, no me querían recibir el denuncio porque no les correspondía a ellos porque él no estaba en Colombia sino en otro país. Luego de mucho insistir me recibieron la denuncia, pero quedó como si los hechos hubieran ocurrido en Pasto y no en México”.

Le aconsejaron que fuera a la Cancillería, “donde me dijeron que ya tenían en conocimiento el caso, están en investigaciones, pero hay que seguir esperando porque no hay nada más qué hacer”.

Sin embargo, “en la embajada mexicana me dijeron que, realmente, no habían puesto mucho empeño en el caso porque la Fiscalía no les había mandado todos los datos e información completa para entablar una investigación como debía ser”.

Su principal hipótesis es que, probablemente, esté secuestrado. “Es una posibilidad que tenemos, porque mi esposo es una persona que no pasa desapercibido en ninguna parte, anda con joyas y dinero en efectivo”.