Denuncian participación de policías en robo a comerciantes de San Victorino

De acuerdo a los afectados, mientras intentaban sacar su camioneta del lugar donde residen, fueron interceptados por dos uniformados a bordo de una motocicleta quienes les dicen que estaban haciendo un allanamiento.



Luego entran cinco delincuentes, amordazan a cinco adultos y una niña, y proceden a revolcar en toda la casa en busca de dinero.



“Se bajan dos policías, me piden los papeles del carro, me llaman por mi nombre que es lo curioso, me hicieron retroceder el carro, nos metieron por la fuerza y empezaron a golpearnos”, dijo la víctima.



Según los afectados, los delincuentes duraron una hora en la vivienda hasta que encontraron 100 millones de pesos, que iban a ser utilizados para comprar insumos y pagar a los empleados.



La Policía no se ha pronunciado sobre el hecho.



