Denuncian que ambulancias en Atlántico son usadas para hacer mandados

Una grave denuncia hizo la diputada del Atlántico, Lourdes López, quien señaló que las ambulancias de la red pública están siendo utilizadas para transportar alimentos y hacer mandados, actividades que nada tienen que ver con el objeto para el que fueron adquiridas con recursos de la Gobernación.



La denuncia de la diputada se originó a raíz del caso de un menor que sufrió un accidente en Campo de la Cruz, sur del Atlántico, quien fue llevado al centro asistencial del municipio. Por la gravedad de las lesiones, el pequeño debía ser remitido a otro centro asistencial, pero en el momento no había disponibilidad de ambulancia para su traslado.



“Al ver lo que sucedía en Campo con la ambulancia, se llamó a Suan para que enviaran la ambulancia de este municipio, pero en el momento el vehículo no tenía combustible”, dijo la diputada.



En enero de este año, la Gobernación anunció la adquisición de 13 nuevas ambulancias con inversión de $2.238 millones. Estos vehículos entrarían a reforzar la red debido a que muchas presentaban avanzado deterioro.