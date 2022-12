Denuncian que policías golpearon y robaron a una pareja en Soacha

En el sector de San Mateo una familia denunció que varios uniformados maltrataron a una pareja, los golpearon, esposaron y hasta los robaron.

“Tenía una discusión con mi esposa, los policías me abordan por la espalda y no me preguntan nada, sino que de una me empiezan a golpear y a vaciar los bolsillos. Me robaron el teléfono y me desocuparon la billetera. A mi esposa también la agredieron a golpes diciéndole que es una loca masoquista”, señaló el denunciante.

Publicidad

También manifestó que los policías lo llevaron a un CAI móvil que estaba cerca donde lo dejaron por varias horas y finalmente lo dejaron ir sin sus pertenencias.

BLU Radio intentó contactar a la

Policía de Soacha, pero no obtuvo respuesta.

Vea aquí:

En la localidad de Suba se registró otro caso donde resultaron lesionadas dos personas en un procedimiento policial. Los afectados aseguraron que huían porque no tenían los papeles de la motocicleta al día, pero la Policía determinó que tenían órdenes de captura.

“Esas personas intentan también agredir a los policías, por eso salen lesionados en el procedimiento. Cabe resaltar que al momento de solicitar antecedentes estas personas tenían órdenes de captura vigente por el delito de homicidio, hurto agravado y porte de estupefacientes”, señaló el coronel Álvaro Guerrero oficial de inspección de la Policía de Bogotá.

Publicidad

Estas dos personas lesionadas se encuentran en un centro asistencial mientras se les investiga.

Publicidad