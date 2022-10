Desde el Concejo denuncian irregularidades en contratos de Alcaldía de Los Mártires

El concejal de Cambio Radical Yefer Vega denunció en plenaria del Concejo de Bogotá y ante representantes de los organismos de control una serie de denuncias que involucran directamente al actual alcalde de la localidad de Los Mártires, Wilson Alberto Díaz.

Según el concejal Yefer Vega, se trata de presuntas irregularidades en materia de contratación en la Alcaldía de esa localidad.

“Desde hace ya algún tiempo me han contactado algunos líderes de la Localidad con estas denuncias y el viernes pasado dos honorables ediles de la localidad me ratificaron dicha información y me hicieron entrega formal de copia de parte de las denuncias que ellos ya han realizado, y por las cuales se han realizado debates en la Junta Administradora Local al actual alcalde local, Wilson Alberto Díaz Ortíz (nombrado el 4 de abril de 2016)”, aseguró el concejal Vega.

En cuatro procesos públicos de selección, tres licitaciones públicas y una selección abreviada de menor cuantía, hubo según las copias de los contratos que asegura tener el concejal, un solo proponente: la Fundación Fundesco.

Así mismo, sostiene el cabildante que verificada la información disponible en el Sistema de Contratación Pública – SECOP, se evidencia que en los cuatro contratos, se cobran afiches de ¼ de pliego a 6.300 la unidad. Los mismos afiches fueron cotizados en un contrato similar por la localidad de Fontibón donde cada un costaba tan solo 1.467 pesos.

Además, denuncia que la alcaldía pagó 19 millones de pesos por 5.000 imanes informativos que, en el mercado de la misma Localidad, cuestan tan solo 550.000 pesos.

Otra irregularidad que denuncia el cabildante, es la ampliación y adecuación de la sede de la Alcaldía Local, ubicada en el Centro Comercial Sabana Plaza. En donde asegura, se firma el contrato de Arrendamiento No. 063 de septiembre 16 de 2016 sin verificar la totalidad de poderes de los dueños de los locales y se paga un canon de arrendamiento a un valor superior al del mercado según cotizaciones existentes.

Las denuncias y soportes de prueba fueron puestos en conocimiento de la Personería de Bogotá, la Contraloría de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación.

El concejal Yefer Vega hace un llamado al alcalde mayor, Enrique Peñalosa y al secretario de Gobierno, Miguel Uribe, para que evalúen la gestión del Alcalde Local de los Mártires y tomen las decisiones que correspondan.