Disfrazados de policías realizaron cinematográfico asalto a una casa en Bogotá

Los delincuentes llegaron en varios vehículos hasta el inmueble vistiendo prendas de la Sijin, gorras de la Policía y fuertemente armados.



Con una barra de metal y aparentando un allanamiento llegaron y destruyeron la puerta principal. En el interior amordazaron a los miembros de una familia, mientras buscaban una gruesa suma de dinero.



“Se bajaron y cogieron la puerta a golpes. Como no la pudieron romper uno subió me agarró del cuello y me dijo: ahí vive una narcotraficante y venimos a cogerla”, dijo un testigo del hecho.



El asalto duró unos siete minutos. En las grabaciones de las cámaras de seguridad se ve a una moto de la Policía Nacional, al parecer del cuadrante, que hace la ronda por el sector mientras se realiza el robo.



Las autoridades investigan si ellos están implicados en el asalto.



