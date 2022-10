Distrito estima que al menos 76.000 personas son pobres en Bogotá

Posterior a los datos entregados por el DANE en los últimos días, en Bogotá se presentaron reportes específicos que indican que la pobreza en sus tres ejes medibles ha incrementado y, aunque levemente, se presenta un aproximado de 76.000 personas, de acuerdo con los criterios para especificar qué se tiene en cuenta a la hora de la medición.

“El cambio en la pobreza es estadísticamente no significativo. No obstante, no significa que no tomemos medidas; el objetivo es ejecutar acciones de lucha contra la pobreza, y sobre todo contra la pobreza extrema que pasó en Bogotá de 2,3 a 2,4%. La estrategia es puntualizar bien las familias y quiénes son estas personas que hacen parte del porcentaje revelado”, manifestó Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de Planeación Distrital.

Se mencionó además que, de acuerdo con los criterios del DANE, la línea de pobreza corresponde a aquellas personas que en términos per cápita reciben menos de $260.000 mensuales; la pobreza extrema corresponde a la tenencia de menos de $120.000; pobreza multidimensional corresponde a toda la oferta de bienes y servicios públicos, que ejecutan las administraciones a nivel, local, municipal y departamental.

“En este caso, hay una mejoría de aproximadamente 50.000 bogotanos, especialmente en temas de salud y educación”, agregó Avendaño.

Frente a la redistribución de ingresos, se mencionó que se viene adelantando una serie de trabajos para focalizar específicamente a quiénes se les está entregando subsidios, en el entendido que hacen parte de las cuentas que estarían afectando la economía.

“Si cae la pobreza, pero seguimos subsidiando al 80%, tenemos que focalizar mejor la redistribución, porque si seguimos subsidiando a personas que tienen capacidad de pago, difícilmente los indicadores de pobreza y desigualdad van a bajar. Cabe destacar que la política social en el sector salud sigue aportando en la mejora de las condiciones de vida de los bogotanos, pues se observa una reducción en el indicador de barreras de acceso en salud. En ese sentido, hay avances en la disminución de la pobreza multidimensional que muestran los efectos positivos de las acciones desarrolladas”, agregó el funcionario de Planeación.