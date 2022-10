Distrito pondrá en cintura a ambulancias en Bogotá

La Secretaría de Salud alista un decreto para ponerle freno a la guerra por pacientes y al caos de las ambulancias en Bogotá.

El proyecto contempla la obligación para ambulancias públicas y privadas de instalar un sistema de georreferenciación, geolocalización y un sistema de comunicaciones articulado con el centro regulador de urgencias para saber la ubicación y evitar que este tipo de vehículos se presten para hacer otros servicios ajenos.

“Hay ambulancias que uno no sabe qué hacen,. Y precisamente lo que busca el decreto es que podamos tener el control de las ambulancias, cualquier vehículo que esté circulando en la ciudad y no tenga encendido el sistema de geolocalización, y no nos podamos comunicar con ellos lo vamos a inmovilizar”, recalcó el secretario de Salud,

Luis Gonzalo Morales.

En Bogotá hay 510 ambulancias privadas y 118 públicas. El Decreto se tiene proyectado que sea firmado a finales de marzo, pero una vez en vigencia se dará un plazo de tres meses a los operadores de las ambulancias para instalar los dispositivos.