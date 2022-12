Distrito rechaza idea de AeroCivil de operación aérea en Eldorado las 24 horas

La Aeronáutica Civil hizo una petición al Distrito de levantar la prohibición que existe en el Aeropuerto Eldorado de operar en la noche en su segunda pista.



Sin embargo, la secretaria de Ambiente de Bogotá, Susana Muhamad, aseguró que no es pertinente autorizar la operación constante del Aeropuerto Eldorado, pues generaría una afectación a todos los vecinos del terminal aéreo (Lea también: Pasajeros se quejan por cancelaciones de vuelos de American Airlines en Eldorado ).



“La Secretaría de Salud realizó un estudio de los impactos que tiene hoy Eldorado sobre varios de los barrios aledaños. Hay 67 por ciento de la población afectada en disturbio del sueño, lo que representa una afectación a la salud en déficit de atención y capacidad de concentración, entre otros”, explicó la secretaria.



Advirtió que el problema más grave con esta licencia que está pidiendo la Aerocivil para descongestionar el aeropuerto internacional es que “no son claros en definir cuáles van a ser las afectaciones si se aumenta tanta frecuencia de vuelos” (Lea también: Reportan retrasos en vuelos del aeropuerto Eldorado por condiciones climáticas ).



Aunque Muhamad dijo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, entidad que pertenece al Ministerio de Ambiente del Gobierno Nacional, es la responsable de otorgar o cancelar la licencia, la Alcaldía de Bogotá debe ser tenida en cuenta a la hora de tomar una decisión final.



Desde la Secretaría de Ambiente de Bogotá aceptan que el Aeropuerto Eldorado debe funcionar mejor, pero su directora enfatizó en que no se puede hacer pasando por encima de los derechos de los habitantes de la zona (Lea también: Fuertes lluvias complican la operación en el aeropuerto Eldorado ).



“El estudio que presentó la Aerocivil no es suficiente y las medidas de mitigación que proponen son absolutamente insuficientes para una operación de 24 horas”, finalizó.