Distrito reconocerá pagos a pequeños propietarios afectados por Egobus y Coobus

Para el reconocimiento económico se tomará como base el valor actualizado de la venta del vehículo y el pago comenzará a realizarse en dos meses.

Alexandra Rojas, gerente de Transmilenio, dijo que se estima un pago de 139 mil millones de pesos con recursos del Distrito.

“Las reclamaciones que estamos haciendo, Transmilenio, e incluso pequeños propietarios, ante la liquidación de las empresas Egobus y Coobus van en proceso, la liquidación no ha sucedido, los bienes no se han realizado y la Superintendencia de Sociedades no ha indicado que haya muchos bienes para cubrir las deudas pendientes”, dijo Rojas.

Egobus y Coobus entraron liquidación en septiembre de 2016 porque nunca lograron poner en circulación los buses azules que se requerían para operar las rutas en zonas como Fontibón, Perdomo y Suba.

De acuerdo con los agentes liquidadores de estas compañías, están avaluados 25 mil millones de pesos para pagar acreencias que superan los 80 mil millones pesos.

Los vehículos a pagar durante todo el proceso son alrededor de 867.