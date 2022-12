El servicio de ‘taxi aéreo’ dentro de Bogotá no está autorizado: Aerocivil

Oscar Imitola, jefe de Transporte Aéreo de la Aerocivil, habló en Vive Bogotá sobre el nuevo servicio de la empresa SIS de transporte en helicóptero por la capital del país o municipios aledaños.

Imitola afirmó que el servicio que está ofertando la empresa SIS no está autorizado para operar dentro la ciudad pues no se cumplen determinadas características como “que debe ser a nivel nacional, que no se deben vender tiquetes o que haya horarios determinados”.

Agregó que lo que se ha informado es que la empresa cobrará pasajes y habrá horarios establecidos por lo que “no se cumplen con lo solicitado”.

El representante de la Aerocivil, explicó, además, que no cuentan actualmente con ninguna solicitud de “permisos para que la empresa SIS opere con los servicios que anuncia”.

Dijo que esta no es la primera vez que una empresa trata de realizar estos servicios en la capital, “en 2014 se intentó, pero no se hizo”.

Finalmente explicó que la empresa puede realizar los vuelos, pero a nivel nacional, no en Bogotá “tal como se está anunciando”.