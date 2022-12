Embarazada murió en hospital El Tunal por falta de medicamento

Una mujer embarazada murió en el Hospital de El Tunal, en el sur de Bogotá, porque no estaba disponible un medicamento común que necesitaba para salvarle la vida, según informó la Personería de la ciudad.



El organismo inició una investigación disciplinaria contra las directivas del centro asistencial e impulsará copias a la Fiscalía para que se investiguen responsabilidades penales.



La mujer, de 34 años, con 38 semanas de embarazo, falleció presuntamente porque no le aplicaron de manera oportuna una dosis de sulfato de magnesio que requería para controlar la preeclampsia que padecía.



“El ente de control halló que en los dos primeros días de su hospitalización estuvo sin medicamentos neuroprotectores (sulfato de magnesio), pese a que en el Centro de Atención tenía claro que la paciente era de alto riesgo por sus antecedentes de preeclampsia severa. También se encontró que este medicamento hacía falta en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica en el mismo Hospital, como se denunció hace unos días”, informó la Personería.