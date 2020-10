En brutal escena de celos, hombre le tumbó tres dientes a la novia en Bogotá

Un brutal ataque recibió Yuli Moya por parte de su novio, en medio de una escena de celos. En la bestial golpiza, el hombre le tumbó tres dientes a la joven. El caso se registró en la localidad de Puente Aranda, en inmediaciones del centro de Bogotá

"Esta persona me agrede inicialmente por un mensaje que ve en mi teléfono, me obliga a darle el celular, se comunica con esa persona y empieza toda una escena de celos que desafortunadamente para mí termina en varias heridas físicas", contó la joven en declaraciones concedidas a Noticias Caracol.

La víctima, además de daños en su dentadura, resultó con contusiones en la cabeza y varios hematomas en el cuerpo.

"Tengo una fuerte herida en la cabeza, varios hematomas en mi cabeza. En mi boca, que es la parte más afectada, tengo tres dientes que prácticamente se me perdieron. Él los tumbó", aseguró.

De acuerdo con la agredida, puso la denuncia en la Fiscalía, pero solo pudo hacerlo por lesiones personales.

"Inicialmente me dirijo ante la URI para colocar la respectiva denuncia, que es el primer paso legal. Me llevó ahí la primera decepción porque me dicen que ante la ley colombiana, por no haber tenido hijos con él, por ser mi relación de menos de un año y nunca haber convivido bajo un techo con él, mi demanda está por lesiones personales, ni siquiera contra algo de violencia de género", declaró Yuli Moya.

"Me siento perjudicada porque a mí me afectó casi el 70 % de mi cara. En mis dientes ya voy a tener un problema de por vida, hasta el día en que me muera", añadió.