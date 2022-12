En los aeropuertos del país hacen mantenimiento reactivo y no preventivo: experto

El capitán Jorge Mario Medina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, habló en Vive Bogotá de BLU Radio sobre las dificultades que se han presentado en varios aeropuertos del país.



“El tema aeroportuario, las condiciones meteorológicas y el estado de las pistas hace que se presenten todos los elementos para que se den dificultades en las terminales aéreas del país”, señaló.



Medina hizo un llamado a la comunidad para que tenga paciencia por lo que está sucediendo, “los pilotos y las tripulaciones hacen su mayor esfuerzo para sortear las contingencias, pero necesitamos tranquilidad por parte de los pasajeros”.



“Cuando sucede un accidente hay que pensarlo como un conjunto de situaciones y elementos que van desde una falta de mantenimiento preventivo en las pistas hasta condiciones climatológicas adversas. En los aeropuertos de Colombia hacen mantenimientos cuando sucede algo, pero no para evitar que eso suceda”, dijo el experto.



Medina puntualizó que el aeropuerto El Dorado cuenta con una pista que tiene los elementos para que los aviones aterricen en condiciones de baja visibilidad, pero que si no se presentan los mantenimientos adecuados, "podrían suceder problemas".



“Es importante que la Aeronáutica Civil y el Gobierno tomen cartas en el asunto para que se corrijan todos los problemas y no se llegue a lamentar algún incidente o accidente”, finalizó.