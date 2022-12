En Santa Marta dos familias velaron y lloraron muertos ajenos

A la hora de hacer entrega de los cadáveres a dos personas que fallecieron en una clínica de la ciudad de Santa Marta, hubo una equivocación. Así lo manifestaron las familias afectadas y miembros de las funerarias que prestaron el servicio para preparar, velar y realizar los sepelios.

Dalidis Peralta de 44 años había muerto a las 12:30 de la madrugada del pasado miércoles 12 en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Mar Caribe, como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.

Publicidad

Unas horas antes, en la sala de urgencias del mismo centro asistencial, murió Lidia Mercedes Villamil, de 68 años.

Luego de realizarle la inspección, los dos cuerpos fueron llevados a la morgue de la clínica, situada en el sótano. Hasta allí llegó el personal de las dos funerarias contratadas para prestar los servicios mortuorios, a quienes empleados de la misma clínica les hicieron entrega de los cadáveres.

Esneider Noriega indicó que para su suegra Dalidis Peralta contrataron los servicios de la funeraria Los Olivos.

“Me doy cuenta que esa no era mi suegra porque luego de estar el cadáver en la sala de velación yo le pregunto a mi esposa que si lo quiere ver y al momento de alzar la tapa nos damos cuenta que no era el cuerpo de mi suegra. Les reclamo a los de la funeraria y ellos me dijeron que la culpa fue de los de la clínica, que entregaron un cadáver equivocado”, contó el hombre.

Publicidad

Un hecho similar vivieron los familiares de Lidia Mercedes Villamil en la funeraria de Los Portuarios. Aunque personal de las funerarias, con el apoyo de especialistas de la clínica, se encargaron de reparar el error, los familiares de las dos mujeres fallecidas pidieron a las autoridades investigar el hecho.

Además, denunciaron que estando los cuerpos en la sala de velación les practicaron pruebas de H1N1.