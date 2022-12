Era cariñoso, afectivo y un poco rebelde: padre del ‘Monstruo’ de Monserrate

Jorge Valencia, el padre del ‘Monstruo’ de Monserrate, habló con Blu Radio y narró algunos detalles de la vida de Fredy Valencia, quien hoy es investigado por el asesinato de nueve personas cuyos cuerpos fueron encontrados cerca de su cambuche. (Lea también: El 'Monstruo de Monserrate' hizo macabra descripción de sus homicidios ).



“Él era muy cariñoso y afectivo y era un poco rebelde como es lo normal de cada pelao”, dijo Jorge, quien agregó que solo vivió con él hasta los seis años de edad.



“Yo viví con el hasta que tenía 6 años, yo me separé de su madre y creé un nuevo hogar”, agregó Jorge. (Lea también: Monstruo de Monserrate dice que mató a 16 personas; faltarían por hallar 7 ).



El hombre indicó que posiblemente la muerte de la madre lo impulsó al camino de la drogadicción y de la calle.



“A raíz de eso fue que el cogió la calle, no me tenía a mí y la mamá se le fue y se entregó a las drogas muy jovencito”, dijo El padre del ‘Monstruo’ de Monserrate.(Lea también: El 'Monstruo de Monserrate' hizo macabra descripción de sus homicidios )



El hombre señaló que en ocasiones le ayudó con sustento económico y le brindó hogar pero después de un tiempo nunca más volvió a saber de él hasta que lo vio en las noticias.