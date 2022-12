Es falso lo que dice Petro sobre viabilidad de metro subterráneo en Bogotá: Peñalosa

Con el anuncio de la garantía de recursos para el metro de Bogotá,lanzó pullas al candidato, señalando que el

metro subterráneo no tenía las garantías de las que hace alarde.

"No había los recursos. Solamente habría llegado a la calle 53 y nunca había sido aprobado por el compes. Es falso lo que dice el candidato Petro. Insiste en que va a echar para atrás este metro que está a centímetros de hacerse realidad. Es falso que ese metro estuviera listo. Estaba desfinanciado (…) Si por algún milagro hubieran aparecido los recursos, habría terminado en la 100 con 11 donde no conecta con nada. Es falso decir que estaba listo. No tenía el aval fiscal de la Nación, ni el cupo de endeudamiento aprobado por el Concejo", señaló el burgomaestre.

Añadió que las instituciones en Colombia son débiles y que en caso de llegar un gobernante antimetro, podría estar en riesgo.

"Si un presidente nuevo llega a echarse para atrás, no se sabría de dónde saldrían los recursos y se echaría para atrás el trabajo de mucho tiempo. Sin embargo, las instituciones pueden ser débiles y sería una lástima, pero el proyecto está a centímetros de asegurarse", añadió Peñalosa.

La licitación del metro se abriría antes del final del Gobierno Santos.