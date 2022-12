Es un riesgo que desmovilizados se integren a la UNP: Marta Lucía Ramírez

"La Unidad Nacional de Protección tiene a su cargo la protección de muchas personas y eso supone el acceso a información confidencial de seguridad. Sería un riesgo institucional muy grande que en un momento ingrese gente que viene de las Farc, a la cual no se le ha medido su compromiso con respetar la institucionalidad y con hacer parte de la legalidad, y tengan acceso a información de muchas personalidades", explicó.



Ramírez aseguró que la UNP debe garantizar la seguridad de la gran mayoría de colombianos y no arriesgarse a que los miembros de las Farc tengan acceso a información reservada y eventualmente puedan utilizarla para cometer secuestros o extorsiones.



Sin embargo, para el representante del Polo Democrático, Alirio Uribe, esta idea no es descabellada ya que los máximos jefes de las Farc tendrán más confianza siendo protegidos por sus compañeros.



"Estoy hablando de potenciales personas que están a paz y salvo con la justicia y que prestan el servicio de confianza a quienes quieran. No digo que vayan a prestar servicios de seguridad a miembros del Centro Democrático, del Partido Conservador o del Partido Liberal, esa no es la idea", señaló el congresista.