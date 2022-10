Es una necedad que Petro diga que no fue invitado a grabación de réplica: Antonio Sanguino

Si bien Sanguino dijo que Petro no está en el grupo de WhatsApp en el que se pusieron de acuerdo para la grabación, añadió que esa no puede ser la excusa para decir que no lo invitaron.

“Si lo sabía Ángela María Robledo y todos sus congresistas era muy fácil que todos nos informáramos. Nosotros no nos pusimos a llamar uno por uno a los congresistas”, añadió.

“Todos estábamos invitados y todos sabíamos de la intervención que iba a ocurrir. No le puedo aceptar ese argumento al senador Petro. Me parece que es una necedad salir a hacer ese reclamo y a hacerlo además públicamente”, añadió.

El senador señaló que el mismo lunes, a las 4:00 de la tarde el Consejo Nacional Electoral autorizó la réplica y reveló detalles de cómo se acordó la grabación del video, en el que aparecen varios congresistas de izquierda.

“Esa autorización nos la hicieron saber el lunes a las 4:00 de la tarde, pero, al mismo tiempo, los canales de televisión nos dijeron que para que se pudiera transmitir a las 8:00 de la noche de ese día debíamos entregar el video con la intervención a más tardar a las 6:00 de la tarde. Nos tocó de inmediato grabar el video.

Sobre la versión que indica que Petro no fue invitado porque su movimiento no tiene personería jurídica, Sanguino manifestó que eso no es cierto pues el derecho de participar en la réplica se lo da el hecho de que el senador de la Colombia Humana haga parte de la oposición al Gobierno.

