Esposos, ambos con maestría, ganan menos de $3 millones como profesores

David Cerero, de 40 años de edad, con licenciatura en ciencias sociales y especialista en gerencia de proyectos educativos, actualmente cursa una maestría en educación.



Sin embargo, su salario como profesor es de un millón 600.000 pesos.



“No he parado de estudiar desde que salí de bachillerato, debería estar en el escalafón 3D, que está alrededor de los 4 millones de pesos”, contó el docente. Lea también: Gobierno y trabajadores estatales prorrogan 10 días diálogos para conjurar paro



Su esposa también es profesora y vive el mismo drama.



“Ella es profesora también, ella es magister en investigación social interdisciplinaria y está ganando un millón 400.000 pesos. Tenemos la deuda de todo lo que hemos estudiado, no terminé la especialización porque no pude pagarla y todavía estoy pagando la maestría”, explicó Cerero.



Sus ingresos mensuales no les permiten vivir en casa propia y tampoco darse gusto a la familia, por lo que aseguró que la ministra de Educación, Gina Parody, miente cuando dice que el promedio de salario para un docente en Colombia es de 2 millones 500.000 pesos.