Estas son las nuevas rutas de Transmilenio que conducen al aeropuerto Eldorado

El gerente del Transmilenio, Fernando Sanclemente, y el alcalde Gustavo Petro hicieron entrega de una nueva ruta de Transmilenio M86 y K86.

El Plan de Ascenso Tecnológico establece que la ciudad contará al final de la implementación del Sitp con 260 buses duales (230 híbridos y 30 diésel) para el componente troncal y pre troncal.

Características de la nueva ruta:

La ruta M86-K86 en su recorrido, integra el componente zonal y troncal. Esto significa que el trazado incluye la carrera Septima con paraderos tipo Eucol y la Troncal de la Calle 26 por el carril exclusivo, con paradas en todas sus estaciones: Museo Nacional, Plaza de la Democracia, Corferias, Quintaparedes, Gobernación, Can, Salitre El Greco, El tiempo Maloka, Av. Rojas, Portal Eldorado.

Este trazado circular, tiene una longitud de 46 kilómetros y contará con 34 puntos de parada. La nueva ruta busca beneficiar a cerca de 2000 usuarios en hora pico y la frecuencia entre los buses está establecida en 7 minutos de lunes a viernes.

El horario de esta ruta es:

En el servicio M86 (cuando el bus sale del Aeropuerto) el horario es de lunes a viernes de 4:30 a.m. a 10:00 p.m. Sábados de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. y domingos y festivos de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

En el servicio K86 (cuando el bus sale de la Fundación Santa Fe) el horario es de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 11:00 p.m. Sábados de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. y domingos y festivos de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

Con Prensa de la Alcaldía de Bogotá