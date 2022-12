Estudio de Veeduría Distrital revela rezago en ejecución de presupuesto

Adriana Córdoba, veedora distrital, habló sobre el informe de la Veeduría que revela avances y rezagos en obras del Distrito.



“Revisamos en dónde hay mayores avances y en dónde hay mayores rezagos en todo el presupuesto del Distrito. Movilidad es el que tiene mayor rezago”, dijo. Lea también: Licitación para el metro de Bogotá no sería adjudicada este año



“Todo el presupuesto del Distrito, si contamos los 4 años, es casi $53 billones. El 30 % de ese presupuesto se va para movilidad, casi $13 billones, y al ser del año 2014 en diciembre, el acumulado de 3 años, habíamos contratado solo 5 billones de pesos; es decir, casi un 33%”.



Con respecto a los atrasos y demoras, la veedora manifestó que “los recursos están orientados para hacer unas acciones pero las obras aún no han iniciado (…) Ese dinero que no se ha ejecutado se quedará en el presupuesto de la ciudad”.