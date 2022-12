Falso abogado engañaba a mujeres con ofertas de trabajo para abusar de ellas

La capitán Diana García, jefe de delitos sexuales de la Sijin en Bogotá,con lo que lograba someter a su voluntad a las víctimas para agredirlas de manera sexual".Una de las víctimas pudo grabar con su teléfono móvil el momento que se empezó a sentir mal

. Durante la grabación se escucha la angustia de la mujer que en medio del llanto se niega a lo que se supone es el abuso por parte del falso abogado.

Sobrevivió y, gracias a esta grabación junto con su denuncia,me citaron para llevar mi hoja de vida y hacer la entrevista. Ya en la entrevista, empieza de manera normal se hacen pruebas psicotécnicas, y es ahí donde me ofrece un café, accedo a tomármelo, me empiezo a sentir mal, sé que me ofrece un whisky, no estaba en mis cinco sentidos,empiezo a sospechar y pongo mi celular en modo grabación", narró a Blu Radio la víctima.Las autoridades informaron que en la oficina del capturado, los investigadores encontraron más de 85 hojas de vida, de mujeres de diferentes edades."Así mismo, con ayuda de luces forenses,