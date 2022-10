Farc entregaría a seis menores de edad reclutados en el Magdalena Medio

El líder guerrillero de las Farc ‘Jairo mechas’ comandante del bloque Magadalena Medio, aseguró que están concentrados más de 200 hombres en la vereda Carrizal del municipio de Remedios donde están en un proceso de implementación de la zona veredal transitoria y en la preparación de los combatientes para tareas de construcción de la paz.



“Hemos podido reunirnos con la gente y la vemos con mucha preocupación porque se había vendido que el problema de la violencia en el Magdalena Medio éramos nosotros los de las Farc. Pero lo que se evidencia es que hay un factor que perturba a la región y es la presencia del paramilitarismo y sigue siendo entonces una preocupación que no se adopten medidas efectivas que contrarresten el problema”, dijo Jairo Mechas.



También manifestó que el cronograma para la salida de menores de los campamentos ha tenido dificultades debido a que en el acuerdo se establecía la necesidad de construcción de un programa especial para la atención de esos menores.



“Ese programa no se había construido pero lo estamos terminando ya de concertar para la implementación de protocolos de salida en los próximos días”, indicó el líder guerrillero.



Sin embargo, señaló que le preocupa que en las instalaciones del ICBF permanecen menores que fueron retenidos en el marco del conflicto.



“Nos preocupa que a estas alturas con el desarrollo del proceso y una ley de amnistía ya aprobada estos menores no hayan sido liberados. De nuestra parte, estamos prestos para que de acuerdo al protocolo, concertar la salida de los muchachos de los campamentos y están listos unos 6 en el Magdalena Medio”, Indicó ‘Jairo Mechas’.





