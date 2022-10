Fenómeno migratorio hacia Bogotá: ¿Cuántos foráneos han llegado en el último año?

Oportunidades de trabajo, facilidades para estudiar y posibilidades de crear una familia en la capital. Estas son algunas razones para el ingreso masivo a Bogotá, no solo de extranjeros, sino de colombianos procedentes de otras regiones.

No es difícil encontrar ciudadanos de otras nacionalidades en las calles de Bogotá realizando algún tipo de oficio. Y no son solo venezolanos; aunque son muchos los ciudadanos del vecino país que han migrado a la capital colombiana, también es notorio que personas de otras nacionalidades lleguen a estudiar, trabajar e incluso a formar un hogar.

El fenómeno migratorio que se presenta hacia Bogotá también se ha desde hace varios años con personas que, desde las costas Atlántica, y Pacífica, y de otros departamentos, logran encontrar en Bogotá un refugio por diferentes situaciones que se presentan en sus tierras natales.

“Yo vivo en Usme, en Molinos II. Allí llegué hace siete años. Primero llegó mi esposo, luego me trajo, aquí llegue con mis dos hijos desde Plato, Magdalena. Aquí nació mi tercer hijo y ya luego mandamos por mi mamá y así fueron llegando otros familiares y conocidos”, manifestó en entrevista con Blu Radio Yudis, una mujer de la costa atlántica.

¿Qué hacen ustedes?

“Primero, cuando mi esposo llegó, consiguió un trabajo en una pizzería del centro. Luego allí me vincularon a mí y a mi cuñada, así fuimos trayendo nuestras cosas y la verdad ya somos bastantes los conocidos que estamos aquí, pues los jefes de nosotros les ha gustado el trabajo. Aunque los sueldos no son los mejores, siempre son mucho más de lo que podíamos conseguir allá en Plato”, agregó.

En las localidades de Suba, Kennedy, Usme, Bosa y Ciudad Bolívar el número de personas no bogotanas es elevado y, aunque la mayoría de ellos se encuentran exclusivamente trabajando y tienen a sus hijos en colegios públicos, hay otro sector con mejores condiciones económicas que puede costear estudios universitarios.

Ana María es estudiante de Derecho de una reconocida universidad del centro de la capital; ella manifiesta que desde hace dos años y medio llegó a Bogotá, basada en la calidad de la educación.

“Mi papá tiene una empresa en Barranquilla, él trabaja con mi mamá y aun sabiendo que allá hay buenas universidades, las oportunidades están aquí en Bogotá, como la calidad de la educación en lo que yo estudio también”, cuenta Ana María, quien vive en un apartamento arrendado en el norte de la ciudad y comparte el espacio con dos personas más, un joven de Pereira y otra estudiante de Comunicación Social, proveniente de Nariño.

La dinámica no es nueva. Los asentamientos urbanos en Bogotá se fueron presentando desde inicios del siglo pasado cuando principalmente habitantes de Boyacá y Santander fueron poblando las localidades de la capital y con el tiempo se fue formando el eje central de los movimientos culturales, económicos y sociales del país.

“Yo llegué de Turmequé, Boyacá, en el año 1946. Aquí he criado a mis hijos, a mis nietos, en ese momento yo tenía 23 años, la fábrica de tejas quedaba allí a unas cuadras; ellos son bogotanos. Sí, eso sí con sangre boyacense, pero son nacidos y criados aquí. Y yo siempre seré de Boyacá, pero soy otro bogotano más”, señaló a Blu Radio José Agustín Niño, residente de la localidad de Engativá.

Basta con ingresar al popular sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, para conocer un comercio con sabor a Antioquia y Risaralda.

“Nosotros aquí traemos mercancía de todo un poco: de lo que esté en la temporada, por ejemplo, ahorita estamos con unas pocas unidades de ropa porque para esta época está difícil, pero lo que vendemos son temas de Semana Santa. Mire, usted aquí puede llevarse los afiches del papa, las velas y el jueves vamos a vender los sahumerios para los días santos”, dice uno de los cientos de comerciantes paisas que trabajan en la ciudad.

La presencia de ciudadanos del extranjero es pan de cada día, venezolanos en su mayoría, se han tomado Bogotá de forma exponencial debido a la difícil situación económica y social que se vive en el vecino país.

“A mí me tocó dejarlo todo, mi familia, mi trabajo; yo soy enfermero y aquí me toca vender dulces, pero entre nosotros mismos estamos cometiendo errores. Acaban de bajarse de este bus de TransMilenio dos compatriotas, ellos están vendiendo nuestros bolívares. Sí, eso es un papel que no vale nada y ustedes lo compran para coleccionarlo, pero están haciendo un gran daño a la terrible economía venezolana.

Esos compatriotas míos no saben el problema, eso es empeorar las cosas”, dice un vendedor en los buses que manifiesta acumular ocho meses de residencia en Colombia.

Meseros, cocineros, vendedores ambulantes, aseadoras, entre otros oficios, son los predilectos de migrantes venezolanos que han encontrado en Bogotá un respiro tras la situación difícil que se vive en ese país y que, en cierto grado, han encontrado dificultades en Colombia, principalmente con la discriminación.

“Nosotros llegamos aquí por necesidad, si las cosas fueran diferentes allá, no tendríamos necesidad de venir aquí, pero es difícil. La situación con el colombiano es que nos da mucha oportunidad, y el colombiano es muy atento, pero a veces por ser venezolanos nos quieren pagar muy poco y nos toca aceptar, y sin tener papeles peor. Muchos nos miran feo, pensando que les haremos daño, pero no, nosotros solo queremos que no nos discriminen y que la situación en mi país sea otra para devolvernos: Esto no es eterno”, señaló un joven de no más de 25 años que transitaba por la localidad de Chapinero llevando domicilios en una bicicleta.

De acuerdo con las últimas cifras reveladas por el Distrito, a Bogotá han ingresado durante el último año aproximadamente 290.000 migrantes tanto de Colombia como de otros países del mundo, principalmente de Venezuela.

“Bogotá se está convirtiendo cada vez en una ciudad que está atrayendo no solo a migración interna, sino externa. En los cálculos del último año, se tuvo una migración de unas 290.000 personas que manifestaron haber vivido en Bogotá”, señaló el subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de Planeación Distrital, Antonio Avendaño.