Fiscalía no encontró delitos en caso de útiles almacenados por Idipron: Petro

El alcalde Gustavo Petro confirmó que la Fiscalía General de la Nación no encontró ningún delito tras la investigación por los útiles escolares guardados por varios meses en las bodegas del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron).



Según Petro, aunque la investigación continúa, no se ha encontrado ninguna pista que conduzca a materiales dañados en el Distrito.



“Lo que dice la Fiscalía, es que por el contrario se advierte que el volumen de elementos a disposición se halla en las condiciones y el cuidado que el erario público lo exige y amerita”, explicó el alcalde mayor.



Finalmente, el mandatario distrital criticó al contralor distrital Diego Ardila, asegurando que no ha dejado avanzar a la administración de Bogotá Humana.