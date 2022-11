Funcionarios que llegaron a operar motobomba no sabían usarla: conductor involucrado

Luis Alberto, quien es el dueño del vehículo que quedó atrapado en el deprimido de la 94, luego que esté se inundara debido a las fuertes lluvias que cayeron en la capital del país, dijo que, aunque veía que la lluvia caía sin cesar, nunca pensó que su vehículo iba a quedar atrapado en una de las vías de intersección de la obra de la calle 94 con carrera 9a.

El conductor, al ver que su vehículo no funcionaba, pidió durante 15 minutos ayuda mientras seguía atrapado en su vehículo.

Cuenta que los primeros funcionarios que llegaron a atender la emergencia no encontraban las llaves para activar las bombas que ayudarían a drenar el agua.

"Primero llegó un funcionario de la alcaldía y dijo que no encontraba la llave para abrir las bombas, 15 minutos después llegó otra funcionaria que si sabía dónde estaban las llaves, pero que no sabía manejarlas, lo más irónico es que yo soy vecino del sector y fui uno de los más afectados por las obras del deprimido y ahora que ya se entregó y funciona, me quedó atrapado en la inundación", aseguró el conductor.

El cuerpo oficial de bomberos, el IDIGER y el grupo de emergencias del distrito en este momento terminan de drenar el agua que alcanzó a llegar a 60 centímetros y dejó a dos vehículos atrapados.