Gracias a donación, 700 niños de Bogotá viajaron a conocer el mar

Más de 700 niños, niñas y adolescentes en diferentes condiciones que hacen parte del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), cumplieron el sueño de montar en avión por primera vez y conocer algunas ciudades de Colombia como Cartagena, Santa Marta, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, gracias a una donación que la entidad recibió por parte de la aerolínea LATAM.

En vísperas de Navidad, el grupo de menores logró hacer parte de esta iniciativa que, de no ser así, difícilmente habrían podido hacerlo, pues la atención que se presta en esa entidad del Distrito, en su mayoría atiende a quienes más demandan servicios por falta de recursos o por pertenecer a comunidades y núcleos familiares permeados por conductas que los exponen a la violencia, el consumo de alcohol o drogas, entre otros estados de vulnerabilidad, pero en esta ocasión, su regalo los sorprendió.

“En los barrios donde ellos viven, este es el tiempo más alto de vulneración de derechos, de muerte, Idipron no se ha querido quedar quieto y esperar a que en enero nos cuenten qué les pasó a estos muchachos, entonces decidimos buscar aliados para poderles ofrecer cosas que emocionen a los muchachos. Es un mar de emociones: felices la mayoría, jamás han montado en avión, la gran mayoría no conoce el mar, no conocen los sitios a los que están viajando, y vamos a tener varios días de historia, geografía, de este país hermoso que es Colombia”, destacó Wilfredo Grajales, director del Idipron.

