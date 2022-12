Gracias a tutela, ciudadanos podrán ingresar a alcaldía de Neiva en pantaloneta

Una circular interna de la Alcaldía de Neiva motivó una tutela que fue fallada por la Corte Constitucional y que permitirá que los ciudadanos ingresen a esta entidad en camisetas pantalonetas y hasta en chancletas.



Esta tutela se originó después de que Daniel Francisco Polo, un ciudadano que acompañaba a su madre convaleciente a las instalaciones de la Alcaldía, no le permitieron el ingreso porque la Circular 007 del 2016 prohíbe el ingreso de personas vestidas en pantalonetas, bermudas, camisetas y chanclas.



"Me dirigía con mi señora madre a las oficinas de la administración municipal de Neiva y en virtud de una circular que se había expedido por la Secretaría General de la Alcaldía me niegan el ingreso porque iba vestido con bermudas", narró Daniel Francisco Polo, quien sintió vulnerados sus derechos e interpuso una acción de tutela.



Le puede interesar: El vergonzoso ‘camerino’ de Millonarios en Neiva.



Para la secretaria general de la Alcaldía, Liliana Trujillo, este fallo será acatado, tal y como lo ordena la Corte Constitucional, pero fue enfática en indicar que la medida no vulnera ningún derecho y que por el contrario establece patrones mínimos de presentación



"El motivo de la circular es que en las entidades públicas como privadas las personas deben venir con buen decoro en virtud de garantizar los valores", sostuvo.



La tutela llego a revisión a la Corte Constitucional y según la sentencia T595 de 2017, resuelve amparar los derechos al desarrollo y la libre personalidad y a la igualdad.



Pese a la polémica, medida la administración municipal tendrá 48 horas después de notificado el fallo para modificar la circular.



Publicidad