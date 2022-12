Gustavo Petro alista campaña por el ‘no’ en proceso de revocatoria

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, dijo este miércoles que comenzaron los preparativos para la campaña por el ‘no’ en medio del proceso de revocatoria que ordenó la Corte Constitucional a la Registraduría.



“Al final de nuestro Gobierno también quieren que no podamos seguir gobernando, pues es la ciudadanía la que decide, ellos van a decidir si esto que hemos hecho vale la pena continuarlo o no”, manifestó el mandatario local.



Petro también dio la orden a todos los secretarios de no descuidar ninguna entidad y por el contrario mantener las gestiones sobre la primera infancia y salud, además de los otros sectores de Bogotá.



"El mayor reto de la Bogotá Humana es seguir gobernado, si lo que han querido es no dejarnos gobernar, por tanto nuestro propósito es seguir gobernando hasta que termine el mandato popular así que tendremos la oportunidad de discutir programa por programa en las calles, casa por casa, sin abandonar las responsabilidades de Gobierno, nos invitan a una campaña, estaremos en una campaña", finalizó.