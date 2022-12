Habitantes de Chapinero se quejan por “constantes cortes de energía” de Codensa

que la empresa Codensa tiene la obligación de informar a los ciudadanos para que estos se preparen.

Ana María Suarez, afectada por los cortes, dijo a Blu Radio que “no avisan cuando quitan el servicio, cuando uno se da cuenta es porque ya no le sirve el calentador y uno está sin electricidad. Cuando se comunica no dan solución".

Asimismo, Suarez afirmó que en una semana han quitado el servicio más de tres veces. “Cuando me contestaron dijeron que no tenían conocimiento y que no tenían fallas. Es una falta de respeto”, se quejó.