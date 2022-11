Habitantes de La Calera deben pasar 15 veces por un peaje para obtener descuento

de la tarifa.

Danilo Perdigón es uno de los 300 ciudadanos que reclamaron por la modificación del peaje y cuenta que una resolución del Ministerio de Transporte e Invías decretó que se tiene que pasar como mínimo 15 veces por el peaje para obtener un beneficio y pagar la mitad de la tarifa plena de $7500.

“Es antitécnico, no cumple con la más mínima norma para poder realizar el cobro”, dice Perdigón, quien agrega que la persona que no lo haga debe justificar por qué no lo hicieron con un carta o una excusa médica.

Álvaro Venegas, alcalde de La Calera, informó que después de reuniones se pidió una revocatoria definitiva de la medida, que sería derogada en los próximos días.