Habitantes del barrio Alhambra de Bogotá denuncian aumento de robos a viviendas

En un recorrido de Vive Bogotá por el barrio Alhambra del norte de la capital, varios habitantes del sector reiteraron las denuncias de continuos robos de apartamentos y casas. (Lea también: Inseguridad, movilidad y espacio público: alcalde de Teusaquillo responde )



“La otra vez me llamaron y me dijeron que un sobrino estaba en la cárcel, que tenía que dar 300 mil pesos y me hicieron pasar un teniente, al final no caí”, contó uno de los habitantes del sector.



Son llamadas millonarias, falsos secuestros y detenciones, accidentes y tácticas de seducción, entre otras, las nuevas formas de los ladrones en ese barrio de Bogotá. (Lea también: El 89 % de los bogotanos cree que TransMilenio es inseguro, según encuesta )



Hace más de un año llegó a Vive Bogotá la denuncia de Denise Caicedo, a quien su empleada del servicio doméstico le dio una sustancia que la durmió y le robaron de su vivienda más de 30 millones de pesos.



Ahora la mujer denuncia que “no ha pasado nada, hasta el momento no hemos tenido ninguna solución”. (Lea también: Inseguridad, peatonalización y transporte público: alcalde de Chapinero responde )



“De la Fiscalía me mandaron una carta que no había pruebas para considerarlo un delito (…) la mujer que me robó sigue por ahí, no la han arrestado, no ha sucedido nada”, contó la afectada.



Finalmente, hizo un llamado a la justicia colombiana, pues al ver que no sucedan reacciones a un delito, implica que se desmotive a la hora de denunciar.