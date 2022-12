Hombre de 20 años propinó golpiza a mujer en el norte de Bogotá

A las 6:50 de la mañana de este lunes, Julieta Álvarez, mujer que esperaba en un paradero del SITP la ruta que siempre toma para llegar a su trabajo, el Concejo de Bogotá, fue atacado por un hombre.

Relata la joven que, mientras esperaba la llegada del bus, un joven de un 1.70 centímetros, de cabello rizado y ojos verdes, comenzó a gritarla y a golpearla incesantemente.

“Yo lo único que hacía era protegerme, le escuchaba que gritaba y me decía muchas groserías, me pegaba en el rostro y en los brazos cuando intentaba defenderme”, narró.

El delincuente, luego de varios minutos de golpearla, se retiró del lugar y segundos después volvió a seguir la agresión frente a la vista de varias personas, quienes, al parecer, no reaccionaron ante lo ocurrido.

“Regresó y me dijo: ahora sí, qué ¿muy parada? (…). Siento que le dio como más rabia que no fuera sumisa ante el ataque, yo le decía no me molestara, váyase de acá. Fue impresionante porque yo le vi la cara y nadie antes me había visto con tanto odio”, relató.

Julieta aseguró que más allá de las heridas, el trauma que le causó la agresión provocó que sienta miedo.

“Este es mi barrio, es la ruta cotidiana que utilizo para venir a mi trabajo, esto es lo que más me afecta”, dijo.

Esta joven bogotana, quien trabaja como asesora en temas del POT en la oficina del concejal Juan Carlos Flórez, se declaró aterrorizada al recibir esta agresión.

“Es como un odio profundo hacia las mujeres, hacia la gente, esto es lo que me super aterroriza”, concluyó.

