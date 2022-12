Hombre golpeó salvajemente a su pareja y a joven que intentó defenderla

Santiago Tovar, un joven de 21 años de edad, recibió una fuerte golpiza por intentar defender una mujer, quien también era golpeada por su pareja.



Los hechos se registraron pasadas las 2:00 de la mañana del lunes festivo, después de la celebración de la final del fútbol profesional colombiano, en un edificio de la localidad de Chapinero, a solo media cuadra de un CAI de la Policía.



Videos de cámaras de seguridad registraron la golpiza que desde el ascensor sufrió la mujer. Una vez llegaron al primer piso, el joven indignado alcanzó al agresor para reclamarle, también a golpes, por el maltrato hacía la mujer.



Tovar, quien aseguró que volvería a sufrir una golpiza por defender a una mujer, sufrió varias heridas en el rostro, entre las que se encuentran la fractura del tabique, por lo que recibió 35 días de incapacidad.



“Yo tengo mamá y hermanas y no me gustaría que algo de eso les pasara”, comentó.



Asimismo, el abogado del joven agredido ya interpuso una denuncia por lesiones personales.



“Estamos esperando que las autoridades continúen con la investigación para dar con el paradero de este sujeto y así llevarlo a una imputación”, señaló el abogado.



Por su parte, la Policía de la localidad de Chapinero advirtió que el día de los hechos no fueron informados de lo sucedido y pidió a la mujer agredida interponer denuncia para que el caso tenga más elementos probatorios.



Publicidad