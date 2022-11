Hombre le disparó a su exesposa, la dejó cuadripléjica y se disculpó por WhatsApp

La familia de una mujer, madre de 4 hijos, denunció que su exesposo, enceguecido por los celos, le disparó en 4 oportunidades hasta dejarla cuadripléjica y en cuidados intensivos en el hospital La Victoria de Bogotá. Según la familia, el hombre tuvo el descaro de disculparse por WhatsApp.

“En el celular de mi hermana se ven unos mensajes de WhatsApp donde él le dice: “salga perra”, entonces cuando mi hermana sale, él le disparó en el estómago y el cuello”, señaló el hermano de la víctima.

Al parecer, el hombre le envió unos mensajes al teléfono disculpándose por lo sucedido y asegurando que no era su intención causarle daño.

“No tiene justificación lo que hice, discúlpame. No es más lo que puedo decir, que se mejore. Cuídate, yo sé que me estás odiando y me vas a odiar, pero me gustaría verte mejor cada día, porque tú eres una persona muy inteligente, bueno eres media loca y sales con unas cosas raras, pero en este momento eres más inteligente que yo, yo te exigía que fueras inteligente y que no pelearas con nadie y yo no lo hice, fui muy bruto”, añadió.

El agresor sigue prófugo de la justicia, mientras que la familia de la mujer ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía.

