Hombre que habría violado y matado a niña en Bogotá aún no tiene orden de captura

“Esta persona no está capturada, está bajo custodia en un centro asistencial donde fue remitido ayer y por lo tanto tengo que ser cuidadoso con lo que pueda expresar”, explicó.



Sin embargo, el oficial agregó que la Policía hará todo lo que esté a su alcance para que la muerte de la niña no quede en la impunidad.



Penilla reveló que la menor apareció en el apartamento del indiciado, que está a unos 5 o 7 minutos de donde desapareció la menor.



“El estrato cambia totalmente. Es un estrato 6 donde está ubicado el apartamento”, explicó.



El general dijo que la menor fue llevada al apartamento, propiedad de Rafael Uribe Noguera, él mismo que está bajo custodia, aunque dijo que él no habitaba en el mismo.



“El apartamento estaba desocupado”, explicó, aunque no quiso entregar más detalles para no entorpecer la investigación.



De acuerdo con las autoridades, la niña fue golpeada, torturada y violada en este apartamento, ubicado en el norte de Bogotá.



El sospechoso dueño del apartamento, que al parecer es un destacado arquitecto de 38 años, fue encontrado en un hospital al norte de la ciudad, donde se recupera de una sobredosis de cocaína.