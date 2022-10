IDU pedirá disculpas a Bogotá por demora en entrega del deprimido de la Calle 94

Este miércoles el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entregará a las 7 de la mañana el deprimido de la Calle 94.



“Mañana a las 7 a.m. pasará el primer vehículo por el deprimido de la 94”, señaló la directora del IDU, Yaneth Mantilla.



La funcionaria aseguró que durante el acto de entrega no se llevará a cabo ninguna celebración, y anunció que el Distrito ofrecerá disculpas a Bogotá por las demoras en esta obra, una de las afectadas por el carrusel de la contratación.



“Aunque entregaremos la obra del deprimido, no la vamos a celebrar, le pediremos disculpas a la ciudadanía”, aseguró Mantilla.



En total la obra del deprimido de la 94 le costó a la ciudad un poco más de 170 mil millones de pesos y permitirá el paso de nueve mil vehículos en hora pico; la velocidad promedio en esta zona pasará de 20 a 34 kilómetros por hora.