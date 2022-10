Indígenas que cobran peaje ilegal en Meta son asesorados desde Bogotá: gobernadora

Luego de la denuncia hecha por un ciudadano sobre el peaje ilegal en límites entre el Meta y Vichada, donde indígenas estarían cobrando hasta $300.000 pesos por permitir el paso, la gobernadora del Meta, Marcela Amaya señaló en Mañanas BLU que la situación se viene presentando desde el 2017. De acuerdo con la mandataria, los nativos consideran que la vía atraviesa su resguardo y reciben un supuesto asesoramiento desde Bogotá.



Le puede interesar: Denuncian peaje indígena que cobra hasta $300.000 en límites entre Meta y Vichada



“Son unos abogados que desde Bogotá asesoran a las comunidades indígenas (…) Lo que están pidiendo es una indemnización por $20.000 millones de pesos que se lo solicitan a Nación, al departamento y al municipio”, indicó.



Según la gobernadora, desde el municipio de Puerto Gaitán le han solicitado al Invías que certifique que la vía no pertenece al resguardo indígena.



“Hemos hecho todas las gestiones necesarias", dijo.



Amaya dijo que se ha querido evitar las vías de hecho y que la última alternativa será un desalojo policivo.



“Hemos hecho varios acercamientos con la población, pero no ha sido posible un acuerdo (…) Ya el alcalde de Puerto Gaitán está haciendo todo el procedimiento para hacer el desalojo policivo porque ya no podemos hacer nada más como nos lo solicitó la Defensoría del pueblo”, puntualizó.



Por otro lado, Amaya se refirió a las denuncias sobre Alan Jara por cuenta de un proyecto de leasing con dispositivos tecnológicos del hospital Departamental de Villavicencio.



Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

Publicidad