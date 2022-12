Inspección a SITP y TransMilenio por presuntos abusos laborales a conductores

Una comisión de la Policía Laboral del Ministerio de Trabajo realizó una inspección a la empresa Consorcio Express S.A.S, en las instalaciones del portal 20 de Julio para recolectar pruebas que permitan corroborar los presuntos abusos laborales. (Lea también: Hoy la gente puede hacer lo que le dé la gana en SITP y TM: experto en seguridad )



Sobre el tema, el concejal de Bogotá Javier Palacio, aseguró en entrevista con Vive Bogotá de Blu Radio que son varios los presuntos abusos laborales de los que estarían siendo víctimas los conductores del sistema de transporte en la capital del país.



"El desmejoramiento de las condiciones salariales, descuento salarial por asistir a citas médicas, descuentos salariales por multas no autorizadas por el Distrito, cambio de contratos indefinidos por obra o labor, pésimas condiciones de salud ocupacional, accidentes de tránsito que no son reportados a los operadores de TransMilenio y que ocasionen graves problemas de salud a los conductores", manifestó Palacio.



El cabildante también resumió cómo es la jornada laboral normal de un conductor del SITP o TransMilenio:



"La persona se levanta a las 2:00 de la mañana, lo recoge su ruta a las 2:30 de la mañana, llega a las 4:00 de la mañana, hace un alistamiento de su bus y a las 6:00 de la mañana está saliendo a prestar su servicio. Llega a las 12:00 del día y a las 3:00 de la tarde tiene que volver a salir a prestar su servicio hasta las 6:00 o 6:30 de la tarde y está llegando a su casa a las 9:30 de la noche para salir a las 2:30 de la mañana otra vez a trabajar", narró el concejal.



En ese sentido, Palacio alertó porque “en manos de personas agotadas está la vida de 80-100 personas”, algo que constantemente genera peligro en Bogotá.



Por tal motivo, alertó que los operadores de los buses del Sistema Integrado de Transporte Público están expuestos a sanciones económicas, demandas laborales y cierre de las empresas.



Finalmente, el cabildante lamentó que aunque reportaron ante los responsables varias quejas de los usuarios del SITP, como que los conductores no paran en los paraderos, es la hora que no han hecho nada al respecto.