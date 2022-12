Investigan extraña muerte de sobrino del exconcejal Lucho

Las autoridades investigan la extraña muerte de Jhonatan Díaz, de 31 años y sobrino del ex concejal de Bogotá Luis Eduardo Díaz, quien en las últimas horas apareció sin vida en un centro asistencial tras ser detenido el pasado fin de semana.



El hombre estaba conduciendo su vehículo en la localidad de San Cristóbal cuando el carro se fue a una cuneta, al parecer, por manejar en estado de embriaguez. En ese momento, llegaron miembros de la Policía del cuadrante para atender el caso y se presentó una discusión.



Por este caso, fue retenido el domingo en el CAI de Guacamayas hasta donde llegó su hermano para verificar lo ocurrido. Según el familiar, el hombre fue agredido por los uniformados.



“Cuando me acerqué a la celda dos policías le estaban pegando. Les dije que venía a averiguar por mi hermano y me dijeron que si también quería pata y puño. Entonces me metieron a la fuerza al CAI. Uno de ellos dijo que a ese hijuemadre se las cobro”, indicó.



Agregó que, cuando regresó de su casa luego de recoger unos documentos, Díaz ya no se encontraba en el lugar.



Le puede interesar: Conductores ebrios, locos con poder: dedicatoria del ‘Mueconcejal Lucho’.



“Para mí la Policía tuvo que ver con la muerte de mi primo porque él estaba ebrio y el taxi se le fue a un hueco. Se tiene que investigar porque estaba muy bien cuando lo vimos en el CAI y de un momento a otro apareció muerto en el Hospital Santa Clara”, manifestó un primo de Díaz.



Según investigaciones, el hombre habría sido llevado en un principio al Hospital La Victoria por la gravedad de sus heridas, y luego trasladado al centro asistencial en el centro de la ciudad donde falleció.



Hasta ahora, se desconocen las causas de la muerte de Díaz, quien presenta un golpe contundente en la cabeza y heridas en el rostro y espalda.



Publicidad